Chicago, USA : Zweitklässler (8) packt Pistole in seinen Schulranzen – sie geht los und verletzt Mitschüler

Der Junge entdeckte die Waffe unter dem Bett seiner Mutter und nahm sie mit in den Schul-Unterricht. Dort löste sich ein Schuss.

Der Vorfall ereignete sich an der Disney Magnet School in Chicago. Der Achtjährige hatte die Pistole unter dem Bett seiner Mutter gefunden.

Am Mittwoch löste sich in Chicago ein Schuss aus dem Schulranzen eines Achtjährigen. Hier sichert eine Polizistin den Schulthek als Beweismaterial.

Ein Zweitklässler hat in Chicago eine Waffe seiner Mutter in die Schule mitgenommen und dort um ein Haar eine Tragödie verursacht. Aus der in seinem Schulranzen verstauten Pistole löste sich versehentlich ein Schuss, der ein siebenjähriges Kind verletzte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.