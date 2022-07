Zwischen attraktivitätssteigernd und realitätsfern – die Arbeitszeitdebatte spaltet

Eine reduzierte Arbeitszeit vorzuschlagen, «schien vor Kurzem noch irrational und unrealistisch, aber jetzt haben wir einen echten Diskurs», erklärt die OGBL-Präsidentin Nora Back. Der Kampf darum dauere schon Jahre. Die Diskussion wurde jüngst von einer Petition, die eine 35-Stunden-Woche fordert, neu belebt. Auch Arbeitsminister Georges Engel (LSAP) heizt die Debatte nochmal ordentlich an: Er sieht nach eigener Aussage in der Reduzierung der Arbeitszeit die Chance auf einen «großen gesellschaftlichen Wandel».

Attraktivität Luxemburgs steigern

Die liberale DP, die Teil der aktuell regierenden Koalition mit LSAP und den Déi Gréng ist, lehnt den Gedanken jedoch ab: «Wir haben bereits Schwierigkeiten, in bestimmten Branchen Arbeitskräfte zu finden, etwa im Handwerk, in der Gastronomie und bei der Polizei. Eine Verkürzung der Arbeitszeit würde das Problem nur verschärfen», erklärt der Abgeordnete Gilles Baum. Er schließt sich damit der Business-Vereinigung Fedil an, die sich über mögliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt besorgt gezeigt hatte.