Promi-Paar getrennt : Zwischen Kim Kardashian und Pete Davidson ist alles aus und vorbei

Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) haben ihre Beziehung beendet, wie eine dem Paar nahestehende Quelle gegenüber CNN berichtet. «Sie haben sich diese Woche einvernehmlich getrennt, aufgrund der großen Entfernung und den vielen Terminen, die es wirklich schwierig machen, eine Beziehung aufrechtzuerhalten», so die Quelle. Kim lebt in Los Angeles. Pete verbrachte große Teile des Sommers in Australien, um dort an seinem Film «Wizards» zu arbeiten.



Im März hatten die beiden ihre Beziehung offiziell auf Instagram bekanntgegeben. Im Mai traten sie zum ersten Mal gemeinsam auf dem Roten Teppich auf. Sie sollen seit Ende Oktober liiert gewesen sein.