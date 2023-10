Zwist vorprogrammiert?Wahlen sind in Luxemburg manchmal «Familiensache»

Chantal Gary lächelt, wenn sie an ihre Kindheit denkt. Politik hat die grüne Abgeordnete quasi mit der Muttermilch aufgesogen, schon ihre Großmutter nahm «in den 1970er-Jahren an Demonstrationen gegen die Atomkraft» teil. Auch ihre Mutter ist immer noch bei Déi Gréng aktiv, während ihr Vater Schöffe in Grevenmacher war. Politische Themen und der aktuelle Wahlkampf sind in ihrer Familie omnipräsent, wobei alle, einschließlich ihres Onkels Minister Henri Kox, das gleiche Parteibuch haben.