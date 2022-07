Luxemburg : Zwölf Fahrzeuge demoliert – Autohausbesitzer schreibt Belohnung aus

Wie die großherzogliche Polizei am heutigen Donnerstag bekannt gegeben hat, wurden zwölf Fahrzeuge zwischen dem 23. Juli und dem 25. Juli in einem Merscher Autohaus beschädigt. In diesem Zusammenhang bittet die die Police Grand-Ducale die Bevölkerung um Zeugenhinweise, um die Vandalen ausfindig zumachen. Bernd Fuhrmann, Geschäftsführer des Autohauses, hat sich sich diesem Aufruf angeschlossen. Für jeden Hinweise, der zur Identifizierung der mutmaßlichen Täter führt, hat er eine Belohnung von 1.000 Euro ausgeschrieben.