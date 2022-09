Spektakulär: Zwölf neue Wolkenkratzer, die bald zu den höchsten der Welt gehören

Merdeka 118, ein 118-Stockwerk-Wolkenkratzer in Malaysia, soll das zweitgrößte Gebäude der Welt werden. Wir zeigen dir diesen und elf weitere extrahohe Wolkenkratzer.

Die Mehrheit aller Wolkenkratzer wurde in den vergangenen 20 Jahren gebaut. Das liegt einerseits daran, dass der Platz in den meisten Städten immer knapper wird, aber auch daran, dass wir immer bessere Möglichkeiten haben, derart hohe Gebäude zu bauen – und sie sicher zu machen. Wolkenkratzer sind ein Zeichen für Fortschritt, aber oft auch ein Mahnmal für die Schere zwischen Arm und Reich.

Der Trend zu hohen Häusern reißt keineswegs ab, im Gegenteil: Diverse Architekturbüros versuchen, noch höhere Gebäude zu bauen, sogenannte Supertall Skyscrapers. So bezeichnet man Wolkenkratzer, die über 300 Meter hoch sind. Wir zeigen dir zwölf solcher extrahohen Hochhäuser, die derzeit rund um die Welt gebaut werden.

Varso Tower, Warschau, Polen

Der Varso Tower, der bis Ende diesen Jahres fertig gebaut werden soll, befindet sich in Polen.

Auch der Varso Tower, der einzige Wolkenkratzer aus der Superall-Kategorie, der derzeit in Europa gebaut wird, soll Ende 2022 fertig werden. Verantwortlich für das Projekt ist Foster + Partners. Laut den Entwicklern wird das Hochhaus das höchste Gebäude der EU, allerdings haben sowohl der Varso Tower als auch The Shard in England eine Höhe von 310 Metern.