Georgien : Zwölf Personen werden bei Banküberfall als Geiseln genommen

Das georgische Innenministerium berichtet am Dienstag über einen bewaffneten Banküberfall in Kutaisi. Der Täter hat seine Forderungen über den Facebook-Account einer Geisel gestellt

In Westgeorgien hat am Dienstag ein Mann in einer Bank zwölf Geiseln genommen. Medienberichten zufolge verlangte er in Kutaisi rund 180 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Tiflis zwei Millionen Dollar, einen Hubschrauber, um das Land verlassen zu können, und eine russische Flagge. Die Polizei bestätigte die Geiselnahme und erklärte, sie versuche, die Festgehaltenen freizubekommen. Sie ermittle unter anderem wegen Terrorismus.