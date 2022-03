Washington : Zwölf Tote bei Schießerei auf Navy-Stützpunkt

Auf einem Stützpunkt der US-Navy in Washington D.C. haben vermutlich drei Bewaffnete mindestens zwölf Menschen getötet. Einer der Täter soll tot, die anderen flüchtig sein.

Bei einer Schießerei im Hauptquartier der US-Marine in Washington sind Polizeiangaben zufolge am Montag zwölf Menschen getötet worden. Ein Schütze sei tot, hieß es. Möglicherweise seien zwei weitere Täter an der Schießerei beteiligt, sagte der Polizeichef der US-Hauptstadt. Die beiden hätten militärähnliche Uniformen getragen und seien noch auf freiem Fuß.

Schütze war Marine-Mitarbeiter

Der tote Schütze wurde als Mitarbeiter der Marine identifiziert, dessen Arbeitsvertrag in diesem Jahr geändert worden sei. Möglicherweise sei dies das Motiv der Tat gewesen, hieß es. Ermittler schlossen allerdings auch einen terroristischen Hintergrund nicht aus. Die Sicherheitsmaßnahmen um das Kapitolgebäude, in dem der US-Kongress seinen Sitz hat, wurden umgehend verschärft.

Andere gaben an, ein Bewaffneter habe auf sie im Flur des dritten Stocks gezielt. Unklar blieb, ob es sich dabei um denselben Schützen handelte. «Es gab drei Schüsse am Stück - pop, pop, pop», erzählte Patricia Ward, die sich zur Tatzeit in der Kantine aufgehalten hatte. «Drei Sekunden später noch einmal vier Schüsse. Wir rennten nur noch.» Kurz nach den ersten Schüssen wurden die Mitarbeiter über Lautsprecher aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.