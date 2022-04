USA : Zwölfjähriger erschießt Mitschüler in South Carolina

Die Polizei hat den Schützen eine Stunde nach dem tödlichen Zwischenfall in einem Haus in der Nähe der Schule in Greenville unter einer Terrasse versteckt gefunden.

In einer Schule im US-Staat South Carolina hat ein Zwölfjähriger einen gleichaltrigen Mitschüler erschossen. Der Schütze wurde eine Stunde nach dem tödlichen Zwischenfall in einem Haus in der Nähe der Schule in Greenville unter einer Terrasse versteckt gefunden, wie Sheriff Hobart Lewis sagte. Der Junge war noch immer bewaffnet. Er wurde festgenommen und in ein Jugendgefängnis gebracht.

Der Junge habe sich versteckt und wahrscheinlich die Konsequenzen des Vorfalls nicht verstanden, sagte der Sheriff in einer Pressekonferenz. «Ich glaube nicht, dass er wusste, was er tun sollte, ehrlich gesagt, außer die Schule zu verlassen.» Die beiden Jungen kannten sich nach Angaben der Polizei. Was genau zu dem tödlichen Schuss führte und wie der Junge an die Waffe gelangte, war noch nicht klar. Weitere Verletzte gab es bei dem Zwischenfall nicht.

Der Einsatz der Schusswaffe löste einen Großeinsatz in der Schule aus. Nach dem ersten Notruf durch einen Polizeibeamten in der Schule rückten mehr als 200 Einsatzkräfte aus, wie Lewis erklärte. Schüler wurden mit Bussen weggebracht und versammelten sich mit ihren Lehrern in einer nahe gelegenen Kirche.