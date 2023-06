Schleswig-Holstein: Zwölfjähriger rettet bewusstlosen Vater vor dem Ertrinken in der Ostsee

Am Strand von Großenbrode ereignete sich am Mittwoch ein Unfall, der tödlich hätte ausgehen können.

Am Mittwoch kam es am Südstrand vor Großenbrode bei Fehmarn an der Grenze zu Dänemark zu einem Badeunfall. Kurz nach 15 Uhr des Nachmittags waren der 36 Jahre alt Mann aus dem Sauerland und sein zwölfjähriger Sohn ins Wasser der Ostsee gegangen. Wohl aufgrund einer Vorerkrankung verlor der Familienvater dort plötzlich das Bewusstsein, wie die Polizeidirektion Lübeck am Donnerstag mitteilte. Der Mann drohte, zu ertrinken.