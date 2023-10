Zyklon: «Lola» fegt über Inselstaat Vanuatu – Kommunikation regional abgebrochen

Der heftige Zyklon «Lola» hat den Norden des Südseestaates Vanuatu erreicht und Berichten zufolge schwere Schäden an Gebäuden und in der Landwirtschaft verursacht. Die Kommunikation mit der Provinz Penama, zu der drei Inseln gehören, sei seit dem späten Dienstagabend abgebrochen, sagte Premierminister Charlot Salwai am Mittwoch dem Sender Radio New Zealand (RNZ). Deshalb sei das genaue Ausmaß der Verwüstungen noch unklar. In der Provinz leben rund 30.000 Menschen.