Santé : 1 000 donneurs de sang de plus attendus chaque année

LUXEMBOURG - Pour remplacer les donneurs de sang qui arrêtent, et ainsi rester autosuffisant, il faut trouver chaque année 1 000 nouveaux donneurs de sang.

Chaque année, 12658 personnes donnent leur sang, au Luxembourg, selon les chiffres donnés, hier, par la Croix-Rouge. Mais 1500 doivent arrêter, car ils sont trop âgés, malades ou n'ont plus le temps. Pour pallier ces départs, l'Entente des associations de donneurs de sang et la Croix-Rouge essayent de viser les jeunes, via une forte présence dans les lycées ou encore à la foire de l'étudiant.