Au Luxembourg: 1,14 million d'euros pour acheter une maison

Les nouveaux locataires doivent payer plus

Si les prix ont moins augmenté ces derniers mois, ils n'en restent pas moins très élevés. Comptez 11 946 euros le m² en moyenne pour un appartement en construction de moins de 50 m2. Et 1,14 million d'euros en moyenne pour l'achat d'une maison, moyenne qui grimpe à quasiment 1,6 million d'euros dans le canton de la capitale. Luxembourg-Ville, Bertrange et Strassen sont les communes les plus chères pour la vente d'appartements existants. «Le Grand-Duché de Luxembourg est historiquement un territoire fortement polarisé par sa capitale, principal bassin d’emplois, d’activités et de services. Le marché du logement est lui aussi, en conséquence, très fortement influencé par la capitale», développent le Statec et l'Observatoire de l'Habitat.