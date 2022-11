Infections : 1 365 personnes vivent avec le VIH au Luxembourg

LUXEMBOURG – À l'occasion de la Semaine européenne du dépistage du VIH, du 21 au 28 novembre, le Comité de surveillance du SIDA Luxembourg a dévoilé son rapport sur l'année 2021.

Les hommes sont beaucoup plus touchés que les femmes. AFP

Cinquante personnes ont été nouvellement dépistées en 2021, selon le rapport du Comité de surveillance du SIDA Luxembourg. Un chiffre similaire aux années 2019 et 2018 mais en forte augmentation par rapport à l'année 2020, durant laquelle seulement 33 nouveaux cas avaient été diagnostiqués, la faute à la crise sanitaire qui a perturbé les dépistages.

Les hommes sont beaucoup plus touchés que les femmes (40 contre 10), la moitié des nouvelles infections concernent des transmissions par voie homo ou bi-sexuelle, dont la moitié des cas sont âgés entre 20 et 35 ans. En ce qui concerne les transmissions par voie hétérosexuelle, douze malades sur 20 avaient plus de 45 ans. Les nouvelles infections restent stables chez les usagers de drogue (5), note le rapport.

15% des personnes ne sont pas diagnostiquées

Le Comité de surveillance du SIDA Luxembourg estime qu'aujourd'hui 1 365 personnes vivent avec le VIH dans notre pays. La Semaine européenne du dépistage vise à encourager la population à se faire dépister le plus précocement possible. Selon le rapport, 15% des personnes vivant avec le VIH ne sont pas diagnostiquées. «Le plus tôt une personne prend conscience de son infection, le plus tôt elle peut recevoir un traitement adapté, prévenir une éventuelle transmission et améliorer son état de santé», indique le ministère de la Santé.

Du 22 au 25 novembre, DIMPS-Mobile HIV Testing, le service mobile de dépistage de la HIV Berodung de la Croix-Rouge sera présent sur le campus du Kirchberg, de 11h30 à 14h30 pour des dépistages rapides, gratuits et anonymes. Les tests consistent à prélever une goutte de sang au bout du doigt. Les laboratoires Ketterthill, Bionext et les centres d’analyse de la Zithaklinik et de l’Hôpital du Kirchberg des Laboratoires réunis organisent également un dépistage gratuit et anonyme durant toute la semaine.

Il est possible de se faire dépister tout l'année

Par test rapide:

les lundis et mercredis de 17h à 19h au service HIV Berodung de la Croix-Rouge, 94 boulevard Général Patton, à Luxembourg-Ville;

les jeudis de 12h30 à 14h30 au Centre LGBTIQ+ Cigale, 16 rue Notre Dame, à Luxembourg-Ville ;

les mardis de 17h à 19h au Bâtiment 4 (Tiers lieu culturel), 66 route de Luxembourg, à Esch-sur-Alzette.

Par analyse sanguine (sans ordonnance, de manière gratuite et anonyme):

7j/7 et 24h/24 au Centre hospitalier de Luxembourg, Unité 20-maladies infectieuses, 4 rue Barblé, à Luxembourg-Ville;

du lundi au vendredi de 7h30 à 15h30 au Laboratoire national de santé, 1 rue Louis Rech, à Dudelange;

du lundi au vendredi de 7h à 17h au Centre hospitalier Emile Mayrich, rue Emile Mayrisch, à Esch-sur-Alzette.

