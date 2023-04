Au Japon: 1,5 million de personnes vivent recluse

Le Japon compte près d'un million et demi de reclus sociaux ou «hikikomori», comme ils sont appelés dans le pays, dont quasiment 20% attribuent leur mise en retrait de la société à la pandémie, selon une étude du gouvernement nippon.

Le phénomène touche environ 2% des 15-64 ans dans l'archipel (1,46 million de personnes), selon cette enquête réalisée en novembre 2022 et publiée vendredi dernier, la plus complète réalisée à ce jour par le gouvernement. La raison la plus souvent invoquée par les personnes sondées pour expliquer leur retrait de la société est d'avoir quitté leur emploi, suivie de près par la pandémie de Covid-19.