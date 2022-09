Au Luxembourg : 1 575 logements seront créés à Neischmelz

À la tête de plus de 2000 logements, le plus grand bailleur social du Luxembourg gère également trois autres projets d'envergure: «Wunne mat der Wooltz» à Wiltz, «Wëltgebond» à Mamer, et «An der Schmëtt» à Biwer. Ensemble, avec les logements de Neischmelz, ils représentent un total de 3048 logements.