Espagne : 1,64 million d'euros: le scénario fou d'un vol de vin

Des romanée-conti grand cru ou un Château D'Yquem 1806: un homme et une femme ont été condamnés lundi à respectivement quatre ans et quatre ans et demi de prison par un tribunal espagnol avoir volé 45 bouteilles de vin exceptionnelles d'une valeur de 1,64 million d'euros.