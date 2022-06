En 2021 au Luxembourg : 1 712 personnes ont été victimes de violences domestiques

LUXEMBOURG – Les interventions de police pour des cas de violences domestiques et les expulsions ont légèrement baissé, en 2021, mais le phénomène reste très présent, selon les chiffres du rapport annuel présenté mercredi.

«La violence domestique n’est pas une affaire privée. C’est un problème sociétal qui nous concerne toutes et tous», a affirmé ce mercredi, Taina Bofferding, la ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes, en marge de la présentation du rapport annuel sur la lutte contre les violences domestiques.

En 2021, la police a réalisé 917 interventions pour des affaires de violence domestique, un chiffre en baisse de près de 3% par rapport à 2020 (943), mais qui reste plus élevé que les années précédentes (800 en moyenne entre 2012 et 2019). Le nombre d’expulsions prononcées par le parquet a quant à lui baissé de plus de 10% par rapport à 2020, passant de 278 à 249. Par ailleurs, le parquet a refusé 236 expulsions. Des évolutions chiffrées à mettre cependant en perspective avec l’évolution démographique.

«Les interventions policières et les expulsions sont deux paramètres qui permettent d'avoir un aperçu sur le phénomène. Nous suivons également ce qui se passe sur le terrain avec les acteurs sociaux. C’est important qu’on agisse à différents niveaux et qu’on mette en place une panoplie d’initiatives et de programmes, non seulement pour les victimes, mais aussi pour responsabiliser les auteurs», a ajouté la ministre.