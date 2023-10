Un nouveau P+R pour l'entrée sud de Luxembourg-Ville

À l’entrée sud de la capitale, sur le site de la Cloche d’Or, le parking relais prend place sur le boulevard de Kockelscheuer, à côté du nouveau stade de football et de rugby. Ce nouveau parking à six niveaux s’inscrit dans le cadre du pôle d’échange Cloche d’Or, permettant aux usagers d’y garer leur véhicule et de poursuivre leur trajet via le tram, l’autobus ou le vélo. «L’objectif global consiste donc à délester la circulation au centre-ville par un report modal de la voiture particulière vers les transports collectifs, voire plus durables», soulignent le ministère de la Mobilité et l'Administration des Ponts et chaussées.