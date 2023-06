JPEE: 10 000 euros, la prime juteuse des athlètes en or

En organisant les 19e Jeux des Petits États après la défection d’Andorre, Malte a fait le pari de marquer les esprits en accueillant la première édition post-covid. Au-delà du défi organisationnel que représentait l’événement, une compétition réussie passait aussi et surtout par des résultats sportifs probants. Et les instances sportives du pays, ministère des sports et comité olympique en tête, n’ont pas lésiné sur les moyens pour amener inscrire le nom de l'archipel au sommet du tableau des médailles.