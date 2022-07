Polémique en France : 10 000 litres d'eau pour «rafraîchir» les routes du Tour de France

Une information qui a du mal à passer alors qu'une partie du sud-ouest part en fumée et qu'Emmanuel Macron a appelé chaque Français à réduire sa consommation. André Bancala, le «Monsieur Route» du Tour a indiqué: «On comprend la polémique, elle est légitime (...) mais nous on le fait pour la sécurité de la course». L'eau empêche que le bitume ne «fonde» et que cela forme des plaques noires et collantes sur la route. Sur les routes de Carcassonne (arrivée de l'étape de dimanche et départ de celle de mardi) au niveau du sol, le mercure est monté jusqu'à 70°C (le précédent record était de 63°C en 2010 aux Rousses).