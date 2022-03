Fête de la musique : 10 000 personnes ont fêté la musique à Dudelange

DUDELANGE - Ils ont bravé le froid pour applaudir Eternal Tango et les autres, samedi, à Dudelange.

La prestation des Dudelangeois était le point fort d'un après-midi et d'une soirée placés sous le signe de la musique. Groupes du Grand-Duché et de l'étranger, découvertes et artistes confirmés avaient donné rendez-vous au public sur plusieurs scènes. Sur la scène principale, le chanteur britannique Paul Carrack, ancien membre de Mike and the Mechanics, présentait quelques titres devenus des classiques.