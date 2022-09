Enquête médicale: 10 000 personnes recherchées au Luxembourg pour «vieillir en bonne santé»

L'Université du Luxembourg, à travers le National Centre of Excellence in Research on Parkinson’s Disease (NCER-PD), est à la recherche de 10 000 volontaires pour participer à un vaste projet de recherche médicale sur la maladie de Parkinson. L'enquête «Vieillir en bonne santé» veut se pencher sur les méthodes de prédiction des risques pour les maladies neurodégénératives. Ainsi, les milliers de participants, qui peuvent être des résidents du Luxembourg ou de la Grande Région, doivent avoir entre 50 et 80 ans mais sans être déjà atteints de démence ou par la maladie de Parkinson.

Un questionnaire en ligne est accessible dès ce lundi. Les réponses données par les participants doivent permettre de «calculer des indices de risque et de proposer aux personnes les plus à risque de bénéficier d'examens cliniques plus poussés». «Ces informations nous aideront à aller vers un diagnostic précoce et des traitements plus ciblés», explique le professeur Rejko Krüger, coordinateur de NCER-PD.

Le Luxembourg associé à une initiative mondiale

Le Luxembourg est associé à plusieurs pays dans ce projet, qui mèneront la même enquête en parallèle, notamment des centres de recherche en Allemagne, en Autriche et en Espagne. Le Grand-Duché bénéficiera d'un million d'euros sur trois ans pour mener à bien son étude sur 10 000 personnes.