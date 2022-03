Procès en appel : 10 ans de prison pour le pyromane d'Esch

LUXEMBOURG - Ce mercredi, la chambre criminelle de Luxembourg a condamné à 10 ans de prison l’homme qui avait provoqué un énorme incendie en février 2011, dans la zone piétonne d'Esch-sur-Alzette.

Lors de ce premier procès, il avait reconnu les faits et avait avoué qu'il était ivre et sous le coup de la colère. Les experts psychiatriques avaient souligné que l’homme était sain d'esprit, mais qu'il souffrait d’une légère paranoïa et de schizophrénie. La psychiatre avait également indiqué que l’accusé souffrait de pyromanie. D'ailleurs, il avait déjà été condamné pour incendie.