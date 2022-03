Speedmarathon au Luxembourg – 10 chauffards interceptés, en moyenne par heure, sur nos routes

Sur plus de 150 points de contrôles, les forces de l'ordre ont notamment constaté 90 excès de vitesse sur la N2, entre Assel et Roodt. Cette année, le public avait également l'occasion de voter pour choisir des lieux de contrôles. Les policiers s'étaient donc installés aussi sur la N15, près du lac de Haute-Sûre, sur la N1 du côté de Niederanven, ou encore à Kayl et au Val Sainte Croix.