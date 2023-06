«10 milliards d'utilisateurs», l'ambition folle de Facebook

Atteindre «10 milliards d'utilisateurs»

Selon lui, Facebook a commencé par chercher l'intérêt: «Comment obtenir plus d'utilisateurs? Leur faire passer plus de temps? Leur faire envoyer plus de messages, ''liker'' toujours plus?». Au point de générer un monstre. Kent Beck raconte la «blague» qui cachait le projet fou d'atteindre «10 milliards d'utilisateurs» sur Facebook. «C'est plus de gens qu'il y en a sur Terre. Nous devions donc commencer à connecter les dauphins, les primates… Et Mars, aussi, à utiliser davantage».