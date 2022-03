Ventes record : 10 milliards de chansons téléchargées sur iTunes

Le constructeur informatique Apple a annoncé mercredi que le seuil des 10 milliards de chansons téléchargées sur sa boutique en ligne venait d'être franchi, près de sept ans après son lancement.

Depuis plusieurs jours, Apple avait mis en ligne un compteur montrant le nombre de chansons téléchargées, s'approchant inexorablement d'un chiffre rond, et promettant un prix de 10 000 dollars à l'internaute procédant au 10-milliardième téléchargement. Mercredi on y lisait «10 000 000 000, et ça continue».