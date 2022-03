100 000 emplois à la clé du plan de relance?

La ministre de l'Économie française, Christine Lagarde, a affirmé vendredi que le plan de relance de Nicolas Sarkozy pourrait permettre la création de nombreux postes.

Un chiffre approximatif. "C'est une estimation qui a été faite par nos services, on a pris catégorie de mesures par catégorie de mesures", a affirmé Christine Lagarde, la ministre de l'Économie française. "On a consulté les entreprises publiques comme EDF et GDF pour savoir ce qu'elles anticipaient en cas d'acccélération de leur programme de travaux".