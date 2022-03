Affaire Bettencourt : 100 000 euros retirés avant les présidentielles

L'ex-comptable de Liliane Bettencourt, a retiré 100 000 euros à la demande de la milliardaire, en 2006, quelques mois avant les présidentielles.

L'avocat de la comptable, Me Antoine Gillot, a confirmé l'existence de ce retrait, effectué à partir d'un chèque de la banque Dexia, tout en précisant ne pas connaître son affectation. Selon Marianne, qui publie la copie de ce chèque de banque de 100'000 euros libellé à l'ordre de Mme Bettencourt et le fac-similé d'une autorisation délivrée par la milliardaire à sa comptable afin qu'elle retire cet argent, la somme a été remise «en mains propres» à Mme Bettencourt par son ex-employée.

Dexia s'est refusé à tout commentaire, rappelant seulement que sa filiale Dexia banque privée France, spécialisée dans la gestion de patrimoine, avait été cédée à BNP Paribas en février 2007. Il s'agissait de la seule filiale française de Dexia à destination des particuliers. Grande banque de détail en Belgique et au Luxembourg, Dexia n'a pas de réseau d'agences en France et n'est présente que dans le financement des collectivités et la gestion d'actifs. BNP Paribas s'est également refusé à tout commentaire.