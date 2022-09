Pari fou: 100 bornes du nord au sud, ils traversent le Luxembourg à pied

D'un bout à l'autre du pays, qui parait plus grand quand on le traverse à pied… Ludovic, 32 ans, et Thomas, 33 ans, ont réalisé ce pari un peu fou au début de l'été et viennent de publier la vidéo de leur périple sur leur chaîne YouTube. Ils sont partis de Schmëtt (ou Huldange-Forge), une localité de Troisvierges, qui est le village le plus au nord du Luxembourg. Objectif: «Aller prendre une bière» à Esch-sur-Alzette, une centaine de kilomètres plus au sud. Difficulté supplémentaire: faire ça à pied, en s'orientant simplement avec une boussole.

L'aventure n'a pas été facile, même si les deux comparses ont «déjà fait pas mal de trekking, on a déjà fait l'Islande, par exemple. On s'est dit qu'on pouvait le faire», se souvient Ludovic, un ancien chasseur alpin français, désormais au Luxembourg depuis 5 ans, pour travailler, comme Thomas, dans le marketing. «Mais on voulait d'abord aller à l'échec. On voulait montrer qu'avant les succès qu'on voit toujours, il y a de nombreux échecs. Et que pour réussir, il faut parfois recommencer et il ne faut pas se freiner quand on pense qu'on va échouer».

Les deux résidents sont finalement arrivés après «15 à 20 heures de marche», à la gare d'Esch-sur-Alzette.

Leur première tentative échoue donc dans les grandes largeurs. Les deux marcheurs se sont lancés par un jour de pluie et ont fini par abandonner sans avoir dépassé Wiltz, après 38 km parcourus en 10h. Trempés jusqu'aux os, Ludovic et Thomas baissent les bras sous des trombes d'eau. Mais ils reviennent à la charge par une journée de beau temps. Ils repartent de Wiltz pour finir leur périple sous le soleil. Toujours avec leur boussole à la main.

«On s'est ajouté une petite difficulté, avec cette boussole. Mais c'est beaucoup plus sympa que le GPS ou la carte, sur lesquels on aurait gardé les yeux», explique Ludovic. «Là ça nous a permis de regarder plus autour de nous, de nous attarder sur les noms des villages, d'avoir des dialogues avec les gens qu'on a croisés…» Et, de fil en aiguille, de petites routes en étroits chemins, les deux résidents finissent par arriver, après «15 à 20 heures de marche», à la gare d'Esch-sur-Alzette, en pleine nuit.