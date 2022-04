BMW i4 M50: 100% électrique et tellement électrisante

Supersonique! C’est le premier qualificatif qui vient à l’esprit lorsqu’on enclenche le mode «Sport» de la transmission automatique et que l’on enfonce l’accélérateur de la BMW i4 M50 Gran Coupé, 100% électrique. La belle Bavaroise fait parler sa puissance de 544 ch (400 kW), avec une accélération de 0 à 100 km/h en... 3,9 secondes. La qualité du freinage est à l’avenant, grâce aux freins M Sport, dotés de disques de plus grand diamètre.

Avec ses deux moteurs électriques BMW M eDrive en mode Sport-Boost, la «bombe» développe une expérience de conduite radicalement nouvelle et électrise les sens. Explosivité, tenue de route, freinage impeccable, la berline est définitivement une sportive. Montée d’adrénaline garantie!

Finition remarquable

Esthétique au possible, le «cockpit» déploie une console digitale horizontale unique, réunissant le tableau de bord et les diverses fonctionnalités (radio, médias, navigation, ...). Ce «Curved display» permet d’harmoniser, sans l’alourdir, l’espace de l’habitacle. La finition de l’ensemble est remarquable, notamment le design moderne embelli par les languettes en fibre de carbone sur notre modèle.

Variante cinq portes, le Gran Coupé vient compléter la gamme de la Série 4, aux côtés du Coupé et du Cabriolet. Histoire de satisfaire ceux qui ont besoin de transporter une famille entière. Ainsi, elle bénéficie d’un coffre proposant 470 litres de volume de chargement. La ligne générale se révèle très affûtée, agrémentée des fonctionnalités M marquantes. La calandre M fermée et le becquet arrière viennent confirmer l’allure dynamique. On retrouve même certains effets de style sympas, comme les poignées de portes désormais affleurantes.