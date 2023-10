100 personnes se défient pour la vidéo «la plus virale» de l'histoire du Luxembourg

C'était un secret bien gardé depuis une quinzaine de jours. Pas évident quand on réunit dans le même défi Melody Funck, l'influenceuse luxembourgeoise aux 830 000 followers sur TikTok et 215 000 sur Instagram, et l'Américain MrBeast, «le plus grand Youtubeur du monde» avec 201 millions d'abonnés qui suivent ses défis. «Melody adore MrBeast, on a voulu créer la vidéo la plus virale jamais vue au Luxembourg», explique Marine Profeta, dont l'agence d'influence Brune a accompagné l'organisation de ce projet un peu fou. Les influenceurs Micas Carvalho, Amira Elbanna et Lara Barradas étaient aussi de la fête.