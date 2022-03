Menace aux Etats-Unis – «100 retweets et je tue un passant»

Menace aux États-Unis : «100 retweets et je tue un passant»

Un jeune Californien qui menaçait sur Internet de commettre un meurtre a été interpellé à Los Angeles. Une arme à air comprimé a été retrouvé à son domicile.

Dakkari Dijon McAnuff a été arrêté mercredi dernier par la police de Los Angeles pour avoir proféré des menaces de mort sur internet. Les autorités avaient été averties quelques heures plus tôt de la publication d'une photo inquiétante sur Twitter: elle montrait une arme pointée en direction d'une rue de Los Angeles avec la légende: «100 retweets and I'll shoot someone walking» (NDLR: «100 retweets et je tue un passant»).