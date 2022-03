Afghanistan : 1000 soldats américains tués depuis le début du conflit

Le site indépendant icasualties.org qui recense les pertes militaires en Afghanistan a indiqué lundi que 54 soldats américains y avaient perdu la vie depuis le début de l'année.

Le bilan est lourd : Mille soldats américains ont été tués à ce jour depuis le début du conflit en Afghanistan il y a plus de huit ans. C'est ce qu'a annoncé lundi le site spécialisé indépendant icasualties.org qui recense les pertes militaires en Afghanistan et en Irak.

Les pertes les plus importantes pour les troupes américaines et de la coalition sont recensées dans les provinces instables du Helmand et de Kandahar.