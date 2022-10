Au Luxembourg: Comptez plus de 10 000 euros le m² pour un appartement

Suite à la tripartite, les prix de l'électricité seront stabilisés et ceux du gaz limités à une hausse de 15%. Sous les 25 000 kWh par an d’électricité et à un débit horaire inférieur à 65 m³ pour le gaz. Des seuils très relevés. Selon Encevo, un ménage de quatre personnes consomme en moyenne près de 4 000 kWh/an. Et Sud-Energie note qu'un débit supérieur à 65 m³ de gaz représente une chaudière de 650 kW contre 15 à 35 kW pour la chaudière classique d’une maison unifamiliale.