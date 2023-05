Guerre en Ukraine: Dix mille des 50 000 détenus recrutés par Wagner sont morts

La Russie a affirmé mardi avoir «écrasé» le groupe ayant attaqué la veille depuis l'Ukraine la région russe de Belgorod, la plus grave incursion en territoire russe depuis le début de l'offensive de Moscou contre son voisin ukrainien.

«Lors de l'opération antiterroriste, à l'aide de frappes de l'aviation et de l'artillerie et l'action des unités de défense des frontières du district militaire de l'Ouest, les formations nationalistes (ukrainiennes) ont été bloquées et écrasées», a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.