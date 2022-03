Luxembourg – Plus de deux euros le litre de diesel: les carburants à un prix affolant

38 centimes de plus pour le diesel qui atteint 2,112 euros le litre, 23,2 centimes supplémentaires pour le sans plomb 95 (1,89 euro/ litre) et 16,7 centimes de hausse pour le super 98 (1,963 euro/litre). La hausse des prix des carburants est historique au Luxembourg.

Des chiffres affolants qui « n’étonnent qu’à moitié» Jean-Marc Zahlen, secrétaire général du Groupement pétrolier luxembourgeois (GPL). « Je m’y attendais un peu après avoir vu les hausses en France et en Allemagne. Le Luxembourg connaît toujours un certain décalage. Mais je ne pensais pas à une augmentation de cette ampleur». Pour un plein de 50 litres de gasoil, il faudra ainsi compter plus de 105 euros à partir de jeudi minuit.