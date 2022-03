Situation inconfortable : 11 ans que la moisissure leur pourrit la vie

DIFFERDANGE - Des habitants d’un immeuble d'Oberkorn souffrent depuis 1999 de l'humidité qui est venue un jour s’installer dans leur cave. État des lieux de la situation.

«Une source qui se trouve derrière la maison a provoqué l’inondation de la cave, explique Fränk Schmitz, un ami du propriétaire. Cette inondation a ensuite été suivie de moisissures sur les parois, les portes et les congélateurs qui y sont installés.. Depuis, il y a une odeur insupportable qui règne dans l’immeuble. Nous vivons une situation irrémédiable et les autorités ne veulent pas nous entendre».

«L’immeuble est confronté à ce problème depuis 1999. Mais mon ami Aldo est analphabète et il est très faible, ce qui explique qu’il n’avait rien entrepris dès 1999, poursuit Fränk. Il croyait qu’un jour le problème aurait pu être réglé un à l’amiable. Mais en 2007 quand j’ai vu l’état de sa cave, je l’ai poussé à entreprendre quelque chose». «Quand j’avais contacté le ministre de la Santé Mars Di Bartolomeo, ce dernier me répondait tout simplement qu’il ne pouvait pas s’occuper de tout».

«Nous sommes au courant de cette affaire et j'ai pitié pour les habitants de la résidence Belle Vue. Mais si nous déclarons l'immeuble comme inhabitable, ce qui n'est pas le cas, les gens seront délogés pour un certain temps, indique Claude Meisch, bourgmestre de Differdange, contacté mercredi par lessentiel.lu. Mais cela ne résoudra pas le problème, car l'immeuble a été construit proche d'une source et a perdu toute sa valeur.» Pour le bourgmestre donc, seul le promoteur est à pointer du doigt dans cette affaire. Ce dernier n'était pas joignable mercredi pour donner son point de vue sur cette affaire.