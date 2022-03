11 mars, Madrid se souvient

Le roi Juan Carlos, tout de noir vêtu, et la reine Sofia, en gris, ont déposé en silence une couronne de lauriers portant les couleurs sang et or de l’Espagne au pied du mémorial de verre construit l’an passé devant la gare d’Atocha, point d’arrivée des trains visés par les explosions.