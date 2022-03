En Inde : 11 morts dans l'explosion d'un atelier de pétards

Une énorme explosion dans une maison abritant un atelier clandestin de pétards a fait au moins onze morts dans l'est de l'Inde, ont annoncé vendredi les autorités.

Le souffle de l'explosion, qui s'est produite jeudi soir, a détruit quatre maisons adjacentes et la détonation s'est fait entendre à 15 km de là, a expliqué le magistrat du district de Bhagalpur, dans l'État de Bihar. «Onze personnes ont été tuées et cinq autres, blessées, sont prises en charge», a précisé Subrat Kumar Sen à l'AFP.

Des pelleteuses et des grues dégageaient des amas de débris, avec peu d'espoir de retrouver des survivants sous les décombres, a-t-il ajouté. Le Premier ministre Narendra Modi a présenté ses condoléances pour les pertes humaines «douloureuses» et a assuré que le gouvernement offrait toute l'aide possible pour les opérations de secours.