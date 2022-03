Massacre au Mexique : 11 victimes identifiées grâce à du sang, mais les corps introuvables

Une vidéo amateur montrait un peloton d’hommes armés exécuter une dizaine d’individus. Onze profils génétiques ont été identifiés à partir de sang récupéré mais les corps n’ont pas été retrouvés.

Vidéo amateur

Une vidéo amateur anonyme, qui a bouleversé un pays pourtant habitué à la violence, est la principale preuve de cette possible exécution par un peloton d’hommes armés d’une dizaine d’individus préalablement alignés sous un auvent contre un mur, les mains sur la tête. Des tirs en rafales se font alors entendre sur l’image qui bouge au moment des détonations. À la fin de l’enregistrement, il n’y a plus personne sous l’auvent.

Selon le parquet national, il s’agit d’un affrontement entre gangs criminels rivaux, appartenant au cartel de trafiquants de drogue Jalisco Nueva Generación, le plus puissant du Mexique. L’État de Michoacán est depuis plusieurs années ravagé par la violence liée au crime organisé: trafic de drogue et extorsions de fonds. Selon des chiffres officiels, plus de 340’000 personnes ont été assassinées au Mexique depuis décembre 2006, date à laquelle le gouvernement mexicain a lancé une offensive militaire controversée contre les cartels de la drogue. La plupart de ces assassinats sont attribués à des règlements de compte entre groupes criminels.