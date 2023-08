111 chevaux victimes d'insolation lors d'un festival de samouraïs

Cent onze chevaux ont souffert d'insolation et deux sont morts lors d'un festival annuel japonais reconstituant des scènes de batailles avec des cavaliers habillés en samouraïs, ont déclaré mardi les organisateurs, envisageant de changer la date de l'événement l'année prochaine. Onze personnes ont également été hospitalisées, selon les médias locaux.

Le Japon a enregistré en juillet les températures moyennes les plus élevées depuis plus de cent ans, et des alertes aux coups de chaleur ont été lancées mardi dans 26 des 47 départements nippons, alors que le mercure pourrait atteindre 38 degrés par endroits.