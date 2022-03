Thaïlande : 114 ans de prison pour un moine bling-bling

Un moine thaïlandais défroqué a été condamné jeudi en Thaïlande à une peine de 114 ans de prison pour fraude et blanchiment d'argent.

Wiraphon Sukphon a été reconnu coupable de blanchiment d'argent, de fraude et d'avoir violé la loi sur la criminalité informatique pour avoir collecté des fonds en ligne

Le train de vie de Wiraphon Sukphon était bien loin du dépouillement demandé aux moines: la police a saisi des biens d'un montant total de 24 millions de bahts (un peu plus de 624 000 euros), trois voitures dont une Porsche et une Mercedes-Benz, ainsi qu'une moto Harley-Davidson. Et sa photo prise dans un jet privé, grosses lunettes de soleil sur le nez, sac Louis Vuitton à ses côtés, avait fait le tour des réseaux sociaux en 2013.