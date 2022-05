Evènement au Luxembourg: 12 000 coureurs pour le retour de l'ING Night Marathon

Autour de 12 000 participants sont attendus pour cette 15e édition.

Le pays était orphelin de son plus grand événement sportif depuis deux ans. Le 28 mai, la «fête» sera de retour dans les rues de la capitale, où l’ING Night Marathon drainera cette année au moins 12 000 coureurs et des dizaines de milliers de spectateurs, sur et autour du nouveau parcours concocté par l'organisation.

Une participation en nette baisse par rapport aux éditions précédentes (16 000 en 2019), alors que les inscriptions sont généralement complètes au mois de février. Une petite déception, mais pas une surprise pour l'organisateur Erich François qui, malgré deux années blanches, n'a jamais imaginé une seule seconde abandonner son «bébé».

«Les gens qui travaillent dans les entreprises avaient l’habitude de s’entraîner ensemble. Cette année, avec le télétravail, moins de personnes ont pu se préparer» assure-t-il. Une baisse de la participation qui ne devra pas gâcher la fête. «On a tout fait pour que ce soit la meilleure édition jamais organisée», a-t-il ajouté.

Un parcours modifié

Alors que le départ et l’arrivée seront encore localisés à Luxexpo, la mise en service du tram de Luxembourg a contraint l'organisation à apporter quelques modifications au parcours. Si ce dernier conservera néanmoins sa réputation de course exigeante, avec un dénivelé positif de 300 mètres, le nouveau tracé intégrera plus d’attractions touristiques de la capitale. Les habitués remarqueront des changements, principalement au Kirchberg et au Limpertsberg.

7 courses

Outre la distance mythique (42,195 km), six autres courses seront au programme: le semi-marathon (21,0975), le Team Run (4 relayeurs pour le marathon), le 5K for Success (5 km), deux «minimarathons» pour enfants (4 km et 1 km), et le Roll & Run (7,3 km), pour les personnes à mobilité réduite. Les coureurs du marathon et du semi-marathon se sépareront au niveau de la place d'Armes.

Une fête populaire

Moment incontournable du printemps dans la capitale, l'ING Night Marathon misera encore sur ses nombreux «hotspots» et animations musicales tout au long du parcours. 56 groupes de musiques du monde assureront l'ambiance dans les rues de la capitale.

Les coureurs d’élite absents

Aucun athlète d’élite africain n’a été invité à la course cette année. Une absence justifiée par l’organisateur par les incertitudes liées à la pandémie au cours des mois précédents. «La raison n’est pas économique. Pendant longtemps, il a été difficile de savoir quelles mesures sanitaires seraient en vigueur notamment pour le voyage et l’entrée sur le territoire», a assuré Erich François. «Une chance supplémentaire pour les coureurs européens de briller lors de cette édition» a-t-il encore ajouté.

Encore une semaine pour s’inscrire Les inscriptions pour les différentes courses resteront possibles jusqu’au 10 mai. Le délai a été prolongé pour permettre aux indécis de prendre un dossard de dernière minute.