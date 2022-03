En France : 12,3 milliards récupérés grâce aux contrôles

Les contrôles fiscaux ont permis de faire rentrer 12,3 milliards d'euros dans les caisses de l'État français en 2012, selon les premiers chiffres de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) publiés lundi.

Plus de 12 milliards d'euros sont entrés dans les caisses de l'État. (AFP)

«Les premiers résultats dont nous disposons déjà des contrôles fiscaux et de la lutte contre la fraude pour l'année 2012 sont d'ailleurs très encourageants», a commenté lundi le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. «Au total, ces opérations ont permis de rectifier 9,1 milliards d'euros de droits et d'appliquer 3,2 milliards d'euros de pénalités», soit une augmentation de 14% par rapport à 2011 où 10,8 milliards avaient été récupérés via les contrôles «sur place», a détaillé Matignon.