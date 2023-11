12 500 euros de facture après avoir regardé du foot sur son iPad de fonction

Le ministre de la Santé écossais a présenté, jeudi, ses excuses formelles au Parlement pour être rentré de vacances avec une facture de téléphone salée dépassant les 10 000 euros, conséquence d’un match de foot regardé par ses fils sur son iPad de fonction. L’affaire devenait de plus en plus embarrassante pour le gouvernement indépendantiste depuis la révélation de la facture de près de 11 000 livres sterling (12 500 euros), ramenée par Michael Matheson aux frais du contribuable écossais.

Il avait d’abord assuré s’être servi de sa tablette électronique pour travailler durant ses vacances au Maroc fin décembre et début janvier derniers. Mais l’opposition a calculé qu’il aurait fallu envoyer plus de 8 000 emails pour arriver aux sommes dues. Appelé à démissionner, Michael Matheson a expliqué jeudi devant le Parlement que ses fils adolescents avaient regardé un match de foot sur l’appareil.

Une erreur «honnête»

«Des erreurs ont été faites, par moi, par ma famille», a-t-il assuré, indiquant avoir finalement remboursé la facture au gouvernement. «J’aurais dû faire attention à la carte sim et enquêter de manière plus approfondie sur ce qui s’est passé». «Je le reconnais, j’en accepte la responsabilité totale et je m’excuse sans réserve», a-t-il ajouté.