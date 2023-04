12,7 millions de pilules d'amphétamines dissimulées dans des fruits

Les autorités saoudiennes ont saisi plus de 12,7 millions de pilules d'amphétamines dissimulées dans une cargaison de fruits arrivée au port de Jeddah (ouest), a rapporté mardi l'agence de presse officielle SPA. Deux Égyptiens, un Yéménite et un Syrien ont été arrêtés, a-t-elle indiqué. L'agence SPA n'a pas précisé la provenance de la cargaison de fruits --des grenades--, ni la date de sa saisie.

Le royaume du Golfe est considéré comme le principal consommateur de captagon, une drogue de la famille des amphétamines. L'agence SPA n'a pas dit si les drogues saisies étaient du captagon, qui fait des ravages en Arabie saoudite et qui est produite en Syrie.

Industrie illégale pesant 10 milliards de dollars

Selon une enquête de l'AFP en novembre, le captagon, autrefois associé aux jihadistes du groupe Etat islamique, a donné naissance à une industrie illégale pesant plus de 10 milliards de dollars et soutenant le régime syrien de Bachar al-Assad. L'Union européenne a sanctionné lundi des cousins du président syrien et plusieurs de ses proches, accusés de trafic de captagon.