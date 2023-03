En Italie: 12 ans de prison pour une cheffe de la mafia napolitaine

La justice italienne a condamné mercredi une cheffe de la mafia napolitaine, la Camorra, à 12 ans et huit mois de prison pour son rôle de tête de clan, ont rapporté les médias italiens. Maria Licciardi, 71 ans, a été reconnue coupable par un tribunal de Naples de participation à une association criminelle à caractère mafieux, d'extorsions et de violences. Surnommée «la piccoletta» à cause de sa petite taille, elle avait été arrêtée en août 2021 à l'aéroport de Rome alors qu'elle s'apprêtait à s'envoler pour l'Espagne.