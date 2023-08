Élections au Luxembourg : 12 numéros attribués aux partis pour les législatives du 8 octobre

Aucune boule chaude et un tirage au sort effectué en 120 secondes top chrono! Les grands passionnés des Coupes d’Europe de football et des tirages au sort improbables devront repasser, pas question de perdre du temps, ce jeudi matin, à la Cité judiciaire, avec le tirage au sort des numéros des listes électorales au Luxembourg.

Une affaire rondement et rapidement menée au point que Pierre Calmes, président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, n’a souhaité faire aucun commentaire, après avoir tiré au sort les numéros à attribuer aux listes électorales nouvellement introduites par rapport à celles des élections communales du 11 juin dernier.

Tous repartent à une exception

Car toute la subtilité est là, pour les élections législatives du 8 octobre prochain, il ne restait en effet que quatre numéros à attribuer. Le numéro 10 pour Volt qui se présentera uniquement dans les circonscriptions de l’Est et du Sud. Le 11 pour KPL présent au Centre, à l’Est et au Sud. Le 12 pour Liberté-Fraïheet qui présentera des candidats dans les quatre circonscriptions du pays et enfin, le 13 pour déi Konservativ - d’Fräiheetspartei en course dans le Nord et au Sud.