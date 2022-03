Au Brésil : 122 morts à Petropolis et «scènes de guerre»

Les recherches de disparus dans les coulées de boue, qui ont dévasté Petropolis, se poursuivaient sous une pluie intermittente, vendredi.

Vendredi matin, les sirènes d'alarme ont à nouveau retenti dans des zones à risque de cette ville de 300 000 habitants. «Il y a des risques de glissement de terrain dans cette zone, attention, mettez-vous en lieu sûr, dans des structures d'accueil», pouvait-on entendre grâce à des haut-parleurs dès les premières heures de la journée. La pluie, d'une grande intensité dans la matinée, a ensuite faibli. «Tout le monde a très peur, on sursaute au moindre bruit», confie à l'AFP Atenor Alves de Alcantara, un métallurgiste à la retraite de 67 ans, dont la maison se trouve dans la partie basse du quartier Alto da Serra, le plus affecté par les glissements de terrain.

«C'est bien que le président nous rende visite, mais ça ne va rien changer», ajoute-t-il. Plus de 500 pompiers, avec des hélicoptères, des pelleteuses et des chiens renifleurs, restent mobilisés pour rechercher sans relâche les disparus, tandis que l'espoir de retrouver des survivants parmi eux est de plus en plus mince. Des centaines de bénévoles sont aussi allés prêter main forte aux secours, dont un grand nombre d'habitants des quartiers dévastés par les quelque 400 glissements de terrain, contraints de creuser eux-mêmes pour tenter de retrouver des proches.